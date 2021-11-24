 

Ученые предлагают разработать технологию возвращения спутников с орбиты

24.11.2021, 17:42, Новости дня
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По мнению ученых, уже сейчас нужно создавать технологию, которая позволила бы возвращать все запущенные космические аппараты с орбиты Земли. В противном случае мы и не заметим, как космический мусор перекроет нам полностью выход в пространство Вселенной.

Например, компания Outpost предлагает для этого использовать систему пароплана. В нужный момент можно придать спутнику импульс, который затормозит его движение параллельно поверхности нашей планеты ниже первой космической скорости.

Тогда, по законам физики, начнется падение по параболе. Как минимум, таким образом, мы перестанем создавать новый мусор. Однако нужно ввести правило, по которому станет невозможен очередной запуск аппаратов, не оборудованных таким устройством. Проблема в том, что это – лишний вес, вывод которого на орбиту очень дорог.



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