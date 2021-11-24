 

Александр Пашутин чувствует себя виноватым перед актрисой Ниной Руслановой

24.11.2021, 17:28, Разное
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Российский актер Александр Пашутин чувствует себя виноватым перед покойной коллегой по цеху Ниной Руслановой. Об этом он пояснил журналистам на церемонии прощания со звездой фильма «Афоня».
Пашутину жаль, что получалось редко видеться с Ниной Руслановой. Он отметил ее великолепную игру, от которой всегда перехватывало дух. Артист уверен, что Господь одарил Русланову великим талантом. В рамках интервью Пашутин вспомнил последнюю встречу со знаменитостью. В 2019 году во время прогулки они случайно пересеклись на Арбате. К слову, в этом районе у Руслановой была однокомнатная квартира.

Нина Русланова появилась на экране впервые в кинокартине «Короткие встречи». Премьера ленты состоялась в 1967 году. Тогда на площадке партнером начинающей артистки выступил Владимир Высоцкий. За свою творческую карьеру Русланова успела сняться в 150-ти кинопроектах. Ее не стало 21 ноября на 76-м году жизни, пишет портал «Политэксперт».



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