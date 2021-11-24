Вклады ярославцев превышают долги по кредитам

24.11.2021, 17:17, Детали

Теги: Бизнес, Работа

К началу октября 2021 года ярославцами было размещено во вклады более 241 млрд рублей.

В среднем на одного жителя региона приходится около 194 тыс. накоплений. За год сумма вкладов на банковских счетах ярославцев увеличились на 3,5%.

Сумма общей задолженности по кредитам физических лиц на конец III квартала составила 150 млрд рублей. В среднем на каждого ярославца приходится по 120 тыс. долговых обязательств. Совокупный ссудный портфель жителей региона увеличился за год на 16%.

В структуре кредитов, предоставленных ярославцам, 45% занимает ипотека. Ипотечные заемщики являются исправными плательщиками: доля просроченной задолженности составляет 0,8%.

– Именно жилищное ипотечное кредитование обеспечивает сегодня основной рост рынка в регионе. Вклады также начали расти быстрее, поскольку ставка по депозитам увеличилась, и интерес к накоплениям у населения возрос, – прокомментировал данные статистики управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.