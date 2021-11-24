 

Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса

24.11.2021, 17:14, Разное
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Определить бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 можно по нескольким признаком. Их назвал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, даже в такой форме ковид может вызывать головные боли, частое чихание и чувство першения в носу, а также насморк и повышенная утомляемость. Более того, специалист уверен, что полностью бессимптомной формы коронавируса нет – есть нераспознанные симптомы, сообщают “Вести Подмосковья”.



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