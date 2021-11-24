Инфекционист перечислил признаки бессимптомного коронавируса

Определить бессимптомное течение коронавирусной инфекции COVID-19 можно по нескольким признаком. Их назвал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, даже в такой форме ковид может вызывать головные боли, частое чихание и чувство першения в носу, а также насморк и повышенная утомляемость. Более того, специалист уверен, что полностью бессимптомной формы коронавируса нет – есть нераспознанные симптомы, сообщают “Вести Подмосковья”.