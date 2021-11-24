 

В Москве обновят 58 офисов “Мои документы”

24.11.2021, 17:14, Разное
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В Москве многофункциональные центры (МФЦ) “Мои документы” становятся удобнее и комфортнее. С 2015 по 2020 годы отремонтировано и модернизировано 126 таких офисов. В будущем планируется обновить еще 58 помещений, где жителям города предоставляются госуслуги.

В девяти офисах проведут капитальный ремонт. Эти центры обслуживают районы Можайский, Кунцево, Ивановское,
Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово,
Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники, Южное Медведково. В 13 офисах установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов, а в 36 – отремонтируют входные группы – они будут удобнее для маломобильных граждан.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в центрах “Мои документы” москвичи должны получать только приятные эмоции, поэтому постоянно повышается качество обслуживания, внедряются новые сервисы и услуги,
совершенствуются помещения офисов.

“Учитываем все нюансы и тот факт, что к нам приходят совершенно разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми. Поэтому мы делаем еще один шаг в развитии инфраструктуры офисов “Мои документы”, – сказала Ракова.

В столице все офисы “Мои документы” соответствуют единому стандарту комфорта и отвечают необходимым требованиям. В таких помещениях есть пандусы, кнопки вызова персонала и лифты, кабинеты или окна для приема людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены таблички со шрифтом Брайля. Также в центрах работает сервис видеоудаленного перевода на русский жестовый язык. Порой его используют слабослышащие люди.

А еще в МФЦ посетители могут воспользоваться копировальными аппаратами, фотокабинами для моментальной печати фото на документы, платежными терминалами, выпить кофе со снеками, а также занять маленьких детей в игровом уголке.

Ранее “Дни.ру” писали, что во всех московских офисах “Мои документы” стали доступны новые услуги ЗАГС. В центрах граждане могут, например, зарегистрировать брак, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в документы.



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