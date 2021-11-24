РФПИ: Вакцина «Спутник» для подростков поступит за рубеж

Российская вакцина «Спутник» от коронавируса для подростков поступит и на международные рынки, сообщил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине «Спутник» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… она поступит на международные рынки», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет.