 

В ЕР поддержали открытое письмо медиков к антиваксерам

24.11.2021, 17:12, Новости дня
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Депутат Госдумы от «Единой России» и врач, работавший с первого дня в «красной зоне» крупнейшего ковидгоспиталя в Рязанской области, Дмитрий Хубезов поддержал открытое письмо медиков, в котором они предлагают всем противникам вакцинации посетить «красную зону».

«Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам», – приводятся его слова на сайте ЕР.

По его мнению, некоторые люди выступают против вакцинации, так как не видят ситуацию изнутри.

«Те же, кто попал в «красную зону» и лежит в реанимации, сразу же меняют свое мнение на противоположное. Если увидеть, что там происходит, как болеют и страдают люди, то человек в здравом рассудке обязательно примет сторону врачей, которые подписали это письмо», – заключил Хубезов.

Открытое письмо врачей – это голос тысяч медиков, которые спасают людей, выбиваясь из сил. И призыв проявить солидарность и ответственность, когда все общество столкнулось со смертельной опасностью, уверен замруководителя думской фракции «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«Возможно, посмотрев в «красных» зонах на то, как люди страдают и бьются за каждый глоток воздуха, кто-то поймет, что тема вакцинации – это не про хайп, не про долгие хороводы и заигрывания с частью сомневающихся. Жизни людей не могут быть разменной монетой. Их надо защищать, убеждая прививаться», – подчеркнул Ревенко.

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой РФ – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.



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