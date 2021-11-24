Жажда местных

Как российская пропаганда раздувает миф о том, что приезжие — насильники и преступники. Исследование «Новой газеты» и «Важных историй»*.

«Власти больше не могут закрывать глаза на преступления мигрантов против русских. По статистике, больше всего грабежей, разбойных нападений и изнасилований совершают приезжие», — заметки с похожим содержанием появляются в прокремлевских СМИ. Правда ли, что приезжие совершают больше преступлений, чем россияне? Почему об этом заговорили именно сейчас — и при чем тут госпропаганда? «Новая газета» вместе с «Важными историями»* проанализировала мифы о «мигрантах-преступниках» и изучила с помощью нейросети, кто на самом деле разжигает ненависть к приезжим.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В последнее время СМИ часто рассказывают о происшествиях с участием мигрантов: например, о нападении приезжих на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, об изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Бужанинове или массовой драке мигрантов в Коптеве (которой, как потом выяснилось, не было).

В конце сентября начальница Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на пресс-конференции заявила, что образ мигранта в РФ пытаются намеренно криминализировать. «Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны «иностранными агентами». <…> Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», — сказала Казакова.

Чтобы проверить высказывание начальницы Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, мы проанализировали содержание десяти популярных «прогосударственных» и «иноагентских» Telegram-каналов. Все они входят в список самых читаемых в категории «Новости и СМИ»: Mash, «Медуза-Live»*, «РИА Новости», «RT на русском», «Лента дня», «Телеканал Дождь»*, «Медиазона»*, «СОЛОВЬЕВ», Readovka, «Караульный».

Мы скачали все сообщения этих каналов с января 2020 года по ноябрь 2021-го и по ключевым словам «мигрант», «миграция», «приезжий», «житель ближнего зарубежья» отобрали записи, из которых оставили только те, где речь идет о преступлениях мигрантов.

Выяснилось, что СМИ-«иноагенты» — «Телеканал Дождь», «Медуза» и «Медиазона» — в своих новостных каналах пишут про преступления мигрантов мало. «Медуза» — максимум шесть сообщений в месяц, «Дождь» — четыре, «Медиазона» — вообще одно.

Зато у государственных медиа и провластных журналистов преступность мигрантов гораздо популярнее. Только за текущий месяц канал «RT на русском» опубликовал 30 новостей по теме, ведущий «России 1» Владимир Соловьев — 24, Telegram-канал «Караульный» — 43. При этом тема преступности среди мигрантов так часто не появлялась в новостях раньше, количество сообщений возросло с июля этого года. Лишь издание Readovka писало об этом практически каждый месяц в течение последних двух лет.

Каналы сообщают новости о мигрантах по-разному. Чтобы понять, какой образ мигранта создает СМИ, мы взяли вообще все посты за все время существования каналов и с помощью нейронной сети проанализировали, какие слова используются авторами для описания мигрантов. Нейросеть рассчитывала так называемую близость слов: чем выше коэффициент близости, тем чаще эти слова встречаются в одном контексте с «мигрантами» и «приезжими».

В итоге мы получили упорядоченный список слов — от более частых к менее. Из этого списка мы отобрали несколько самых «близких» слов, отбросив союзы, предлоги и местоимения.

Рекордсмен по количеству сообщений о преступлениях мигрантов за последний месяц — Telegram-канал «Караульный» — при упоминании мигрантов чаще всего использует слова «нелегальный», «задерживать», «произошел инцидент», «стрельба», «совершать преступление» и «массовая драка». Если взять все глаголы из контекстного окружения слова «приезжий», то на восьмом месте после часто употребляющихся «сбегать», «приезжать», «состоять», «выезжать» и других будет слово «изнасиловать».

А КАК ЖЕ RT?

Если пойти от обратного и посмотреть, кто окажется ближе к негативным словам, например, к слову «драка», то у пяти анализируемых Telegram-каналов в первой пятерке окажется «мигрант» или его синоним (у остальных каналов слишком мало постов про драки, чтобы нейросеть корректно рассчитала коэффициент близости). Реже всех о мигрантах в контексте драки пишет «Дождь», чаще всех — «RT на русском» и «Медуза-Live».

Похожая ситуация со словом «изнасилование»: у четырех каналов слово «мигрант» или его контекстный синоним занимает по близости первое место. У «Ленты дня» в первой пятерке не только «мигрант», но и «приезжий», а у Readovka — «таджик» и «гастарбайтер». А вот у «Дождя» слова «мигрант» в первой пятерке нет вообще. (Для анализа остальных каналов опять не хватило материала.)

Из-за того что СМИ часто упоминают мигрантов в контексте убийств, драк и изнасилований, возникает впечатление, что именно мигранты лидируют по количеству преступлений и что они опаснее, чем россияне. Мы решили проверить на данных, заслуживают ли мигранты такой оценки.

Миф 1. Мигранты — преступники

Ежегодно в РФ встают на учет 10–15 млн иностранцев, 80% из которых — граждане стран СНГ. Как показывают данные Генпрокуратуры, в целом они примерно в два раза безопаснее россиян: из тысячи мигрантов преступления совершают два-три человека, а из тысячи россиян — примерно шесть. В сентябре 2021 года уровень преступности среди выходцев из стран СНГ немного вырос, но по-прежнему остается ниже российского.

Для россиянина другой россиянин действительно более опасен, чем мигрант, объясняет ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев. По его словам, мигранты больше опасаются правоохранительных органов — как правило, они приезжают в Россию на заработки, тогда как основную массу преступлений в нашей стране совершают безработные.

«Мы знаем, что типовой российский преступник — безработный, причем на самом деле, а не просто по документам. Мигранты, наоборот, довольно интенсивно работают, потому что оставаться безработными и находиться в РФ для них просто технически невозможно — им будет нечего есть. Соответственно, среди мигрантов будет меньше людей с одним из важнейших предикторов на совершение преступления — безработицей», — говорит эксперт.

Несмотря на общий низкий уровень иностранной преступности, есть регионы, где мигранты совершают больше преступлений, чем россияне.

Как правило, это крупные города (Москва, Санкт-Петербург) и приграничные области (Оренбургская, Ростовская, Смоленская). Например, в Москве на тысячу иностранцев приходится 2,1 преступника — это в 1,3 раза выше, чем у россиян (в Москве преступность ниже, чем по РФ в целом). А в Севастополе среди приезжих выявляют в четыре раза больше правонарушителей. В этих субъектах повышенная концентрация мигрантов, поэтому правоохранительные органы обращают на них более пристальное внимание, объясняет Титаев.

Часть преступлений, совершаемых мигрантами, может оставаться в тени — в основном те, которые мигранты совершают друг против друга: приезжие часто не хотят идти в полицию, чтобы не привлекать внимание силовиков.

Миф 2. Мигранты — насильники

Чаще всего выходцы из стран СНГ совершают преступления, не связанные с угрозой жизни и здоровью. Треть из них попадают на скамью подсудимых за подделку документов и незаконное пересечение границы — специфические правонарушения, свойственные именно мигрантам, объясняет Кирилл Титаев.

«Подавляющее большинство поддельных документов в РФ — это документы миграционного и регистрационного учета, которые нужны только мигрантам. Понятно, что большинству россиян совершать эти преступления нет смысла, поэтому мигрантов чаще судят по этой статье», — говорит эксперт.

Еще треть мигрантов осудили за кражу и наркотические преступления, среди россиян по этим статьям было осуждено 38% преступников. Помимо этого среди «любимых» преступлений у россиян — вождение в пьяном виде и неуплата алиментов, за это судят практически каждого пятого жителя нашей страны. Среди мигрантов таких только 5%.

СМИ со ссылкой на представителей МВД нередко пишут, что мигранты совершают большинство изнасилований в России. «Власти больше не могут закрывать глаза на преступления мигрантов против русских. По статистике, больше всего грабежей, разбойных нападений и изнасилований совершают приезжие», — говорится в заметке телеканала «Царьград» с громким заголовком «Мы для них мясо — 70% насильников приехали из Узбекистана: кто защитит русских женщин».

На самом деле это не так: за последние четыре с половиной года за преступления против половой неприкосновенности было осуждено чуть больше 30 тысяч человек, 94% из которых — россияне, а 5% — мигранты из СНГ.

Примерно так же дела обстоят со статьями об убийстве, побоях и причинении вреда здоровью (более 90% осужденных по ним — россияне). Однако когда такие преступления совершают приезжие, они вызывают гораздо больший резонанс и приводят к ужесточению мер даже в отношении тех мигрантов, которые непричастны к преступлению.

Так произошло в сентября 2021 года, когда в подмосковном селе Бужаниново изнасиловали и убили пенсионерку. В этом заподозрили двух выходцев из Таджикистана. Их арестовали, а власти по требованию местных жителей выселили из общежития всех мигрантов — более ста человек, которые работали на местном заводе по производству пластиковых окон — несмотря на то, что подозреваемые не имели отношения ни к общежитию, ни к заводу.

Преступления, которые совершают мигранты, вызывают такую реакцию, потому что людям хочется найти простую причину произошедшего,

считает старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская: «Людям свойственно переносить проблемы и беды на чужих, и мигрант — самый удобный для этого объект. Самое простое объяснение — это [совершил] чужой, это не наш. Мигрант почему-то заранее подозреваемый, даже если он работает и законопослушный»

Миф 3. «Донбасс не успевает, а они успели»

Еще одно резонансное преступление с участием приезжих произошло в начале ноября в московском районе Новые Ватутинки. В Telegram-каналах стало распространяться видео, на котором четверо мужчин нападают на отца с ребенком. Подозреваемых задержали — в МВД сообщили, что это уроженцы «одного из государств Закавказья», трое из которых имеют российское гражданство. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью с хулиганства на более тяжкую — покушение на убийство.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала инцидент «позорищем» и заявила, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются». Она возмутилась тем, что таким людям выдают российское гражданство, а жители Донбасса его получить не могут:

«Все они (подозреваемые. — Ред.) уроженцы «одного из государств Закавказья». Это сообщили в МВД. Трое уроженцев, переехав в Россию из одного села, успели получить гражданство. Как мило. Донбасс не успевает, а они успели».

Однако данные МВД говорят об обратном. Больше половины российских паспортов, выданных за последние пять с половиной лет, получили именно граждане Украины: на них приходится почти 1,3 из 2,5 миллиона документов.

Уроженцы остальных стран даже близко не подошли к этому показателю. На втором месте — граждане Таджикистана и Казахстана, которым было выдано по 250 тысяч российских паспортов. Это почти в пять раз меньше, чем получили украинцы.

Число украинцев, получивших российское гражданство, резко выросло в 2019 году: тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу паспортов жителям Донбасса.

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Власть охотно реагирует на инфоповоды, которые раскручивают дружественные ей СМИ. Через три недели после убийства пенсионерки в Бужанинове глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законопроект о введении геномной регистрации для мигрантов — он считает, что взятие образцов ДНК «поставит дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов». Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столичных стройках нужно сократить число мигрантов и привлечь людей «другого качества».

«Власти любят говорить о мигранте как о преступной фигуре, когда надо перевести стрелки на кого-то. Мигрант заранее подозреваемый, даже если он еще ничего не совершил. Отсюда и предложение собирать у них ДНК — потому что иностранные мигранты, которые приехали сюда работать, по мнению части чиновников, — все преступники, и нужно записать их в базу. А если это звучит сверху, то это подхватывают и снизу», — заключает Юлия Флоринская.

Катя Бонч-Осмоловская, Алеся Мароховская* при участии Дианы Маркушиной

Редакторы: Максим Солюс, Арнольд Хачатуров

Инфографика: Артем Щенников, Екатерина Буркова

*Минюст признал «иностранными агентами».

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