Мнение: Ачётаково?

Кстати, еще одна деталь о письме “врачей”, пригласивших известных “антиваксеров” в “красные зоны”. Среди 11 подписантов приглашения шесть реаниматологов-анестезиологов, один гематолог, один организатор здравоохранения, один педиатр-терапевт и один кардиолог. И только один имеет отношение к инфекционным заболеваниям (гепатиты и ВИЧ).

Вопрос очевиден – если с ужас каким страшным заболеванием ведут беспощадную борьбу непрофильные специалисты, то, может, проблема здесь?

Давайте посадим диспетчера аэропорта за штурвал, а стюардессу посадим рулить диспетчерской вышкой? Ачётаково?

Только не забудьте подогнать к аэропорту дополнительные бригады пожарных машин и труповозки, вывозить тела. Они в таком случае будут совершенно не лишними.

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