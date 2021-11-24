Главное – не забудьте взять свою косметичку на вечеринку: как продлить стойкость макияжа в сезон праздников

Скоро нас ожидают новогодние торжества: корпоративы на работе, посиделки с друзьями и ужины в кругу семьи. Именно поэтому стоит начать подготовку уже сейчас – узнать несколько способов, которые помогут вам сохранить безупречный макияж на весь вечер, пусть даже самый веселый и продолжительный.

Использование праймера

Это один из действенных, но простых секретов стойкости макияжа на весь вечер. Просто нанесите слой праймера под тональную основу, потратив на это не более трех минут. Зато база будет ложиться ровно, скрывать малейшие дефекты и изъяны кожи. А само тональное средство не размажется и не сотрется в течение всей новогодней вечеринки.

Используйте прозрачную пудру

Нанеся ее на Т-зону, вы сможете убрать лишний жир, сделать кожу более гладкой и ухоженной. Качественная пудра продержится на лице длительное время, не забивая поры и не создавая дискомфорта.

Однако очень важно ответственно подойти к выбору средства – оно должно подходить вам по оттенку и типу кожи. Поэтому перед важным мероприятием попробуйте новую пудру в домашних условиях, чтобы убедиться в том, что она – это то, что вам нужно.

Верный выбор

Чтобы макияж продержался долго даже на самой веселой и зажигательной вечеринке, важно изначально использовать правильные средства: стойкие основы, туши, подводку, тени. Нанесенные утром, они продержатся весь день и не будут нуждаться в корректировке. Выбирая средства для макияжа, обращайте внимание на маркировку. Название waterproof говорит о том, что перед вами водонепроницаемый продукт, который останется на лице, даже если вы промокнете. Надпись long lasting – показатель долговременного средства, пигменты которого обогащены силиконом. Поэтому яркие краски сохранятся даже поздним вечером.

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Спрей-фиксатор

Завершайте любой макияж распылением этого продукта. Он «запечатает» мейкап и поможет ему продержаться до глубокой ночи. Особенно эффективно спрей помогает обладательницам жирной кожи. Чрезмерно активное выделение кожного сала становится причиной того, что через пару часов макияж «плывет». Фиксатор же позволит избежать такого неприятного явления.

Косметичку берем с собой

Даже самые продуманные советы косметологов не гарантируют стопроцентного результата сохранности макияжа, поэтому всегда имейте при себе косметичку с набором необходимых продуктов.

При необходимости вы всегда сможете удалиться в дамскую комнату и припудрить носик. Обязательно положите в косметичку влажные салфетки, которыми можно будет избавить кожу от лишнего жира.

Надеемся, наши советы помогут вам сохранить красоту в течение новогодних праздников.