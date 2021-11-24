Американский зонд показал, как выглядит Сатурн с Луны

Уникальный фотоснимок сделал американский космический аппарат LRO. В объектив попала планета Сатурн. Однако в таком ракурсе никто из Землян ее до сих пор не видел. Ведь снимок сделан с Луны.

К сожалению, на фото невозможно рассмотреть спутники газового гиганта. Проблема в том, что Сатурн выглядит гораздо тускнее, чем более близкий к нам Юпитер или сама Луна. Просто происходит эффект ослепления.

Однако эксперты рассказали, что для получения данного снимка все же пришлось проделать несколько манипуляций с камерой. Иначе изображение выходило совсем плохое, говорят они. Иначе говоря, это вовсе не тот случай, когда некий объект случайно попал в объектив. Также пришлось включить четырехкратный зум.