 

Израильские ученые выдвинули необычную теорию происхождения Луны

24.11.2021, 16:48, Новости дня
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Напомним, что в научной среде до сих пор нет единого мнения о том, как образовался естественный спутник Земли. Наиболее популярной версией является выброс на орбиту нашей планеты огромного количества материи, который произошел в момент столкновения с другим крупным космическим телом.

Однако израильские ученые немного иначе смотрят на вероятный сценарий произошедших событий. Они ставят под сомнение сам факт столкновения с другим космическим телом, поскольку инородного вещества пока не нашли ни на Луне, ни на Земле.

Исследователи предполагают, что одного крупного столкновения могло и не быть, но зато мог произойти целый ряд столкновений с астероидами средних размеров. Не исключено также, что сначала по одной и той де орбите вращалось несколько спутников, которые затем собрались воедино.



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