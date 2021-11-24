 

“Дядя с титями”, “Главное, трезвая”. Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой

24.11.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Балерина позирует, оставив одну ногу вперед и касаясь рукой плеча.

“Ну, вроде, я в форме. Бегу на репетицию”, – подписала снимок артистка. 

“Главное, трезвая”, – отреагировали фолловеры.

“Совсем надеть нечего. А делать точно нечего”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Дядя с титями”, – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии

02.03 / Сотрудники украинского посольства в Польше попались на попытке контрабанды

22.07 / В ОАК задумались над разработкой увеличенной версии SSJ-100

18.10 / Саратовские врачи оценили состояние двух выброшенных матерью из окна девочек

11.04 / «Убедительные шансы» — Ле Пен объявила о намерении вновь побороться за пост президента

17.07 / В Луганской области задержали ключевого организатора незаконного референдума – СБУ

03.06 / Сборная РФ по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

31.03 / Жертва «скопинского маньяка» объяснила новое заявление в СК

14.09 / Солодов победил на выборах главы Камчатки

09.10 / Apple доставила в Украину первую официальную партию iPnone 13

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика