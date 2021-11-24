“Дядя с титями”, “Главное, трезвая”. Волочкова в купальнике похвасталась своей фигурой
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Балерина позирует, оставив одну ногу вперед и касаясь рукой плеча.
“Ну, вроде, я в форме. Бегу на репетицию”, – подписала снимок артистка.
“Главное, трезвая”, – отреагировали фолловеры.
“Совсем надеть нечего. А делать точно нечего”, – прокомментировали фото пользователи сети.
“Дядя с титями”, – написали подписчики.
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Контекст:
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
В ноябре российская актриса Анна Калашникова заявила, что Волочкова любит употреблять алкоголь и не скрывает этого.
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