 

“ДТЭК Нефтегаз” впервые в Украине применил глубинные видеокамеры

24.11.2021, 16:28, Новости дня
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“Нефтегазовый бизнес ДТЭК в рамках пилотного проекта провел апробацию глубинных камер на скважинах Семиренковского месторождения для определения причин возникновения непроходимости во время геофизических исследований. “ДТЭК Нефтегаз” реализует проект совместно с международной сервисной компанией Weatherford, которая выступает в роли подрядчика по спуску камер в скважины. Поставщиком видеокамер производства DHVI является компания Symoil. Камеры могут использоваться в экстремальных условиях – при давлении до 1000 атмосфер и температуре до 150–160°С. Это позволяет применять их для обследования скважин глубиной свыше 5000 м в режиме реального времени”, – сказано в заявлении компании.

В ДТЭК отметили, что использование глубинных видеокамер позволяет точно определить причину возникновения непроходимости по стволу скважины.

“При их применении на скважинах Семиренковского месторождения “ДТЭК Нефтегаз” сократил сроки устранения непроходимости скважин более, чем на 75% и снизил на 40% стоимость работ. Использование видеокамер существенно повышает операционную эффективность, сокращает сроки простоя скважин и способствует наращиванию добычи газа”, – отметили в пресс-службе.

В компании собираются и в дальнейшем применять эту технологию, рассказал генеральный директор “ДТЭК Нефтегаз” Игорь Щуров.

“Благодаря нефтегазовому бизнесу ДТЭК в Украину привлекаются новейшие мировые технологии, которые никогда ранее не применялись в национальной нефтегазовой отрасли. Это способствует развитию газодобычи и укреплению энергетической безопасности страны”, – убежден он.

Контекст:

“ДТЭК Нефтегаз” по результатам трех кварталов 2021 года отчитался об увеличении добычи на 11% – до 1,5 млрд м3. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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