 

Девять областей Украины получат 1,8 млрд грн на восстановление инфраструктуры

24.11.2021, 16:28, Новости дня
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Более 1,8 млрд грн направят на восстановление инфраструктуры восточных областей и регионов, где проживает значительное количество перселенцев из ОРДЛО.

“Эта субвенция поможет восстановить объекты медицинской, образовательной, культурной и спортивной инфраструктуры девяти регионов. Распределение средств позволит реализовать 170 проектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях. Мы благодарим наших международных партнеров за постоянную поддержку, – сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря.

Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины от ЕИБ – долгосрочная инвестиция, направленная на восстановление инфраструктуры на востоке траны, а также в регионах, принимающих внутренне перемещенных лиц. Первый транш программы составил €200.

“Учитывая успешность ее реализации, ЕИБ в конце прошлого года предоставил второй транш – €340 млн”, – уточнили в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Эти события привели к переселению части украинцев на неоккупированные территории страны.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В октябре 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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