“Россия подготовилась к новому нападению”. Волкер считает, что Путин добивается уступок от Украины и Европы

Угрозу для Украины он назвал в числе угроз, которые подпитывает Путин в отношении Европы.

“Самая непосредственная угроза – для Украины. Россия подготовила силы для нового военного нападения, которое может быть начато в очень короткие сроки”, – написал он.

Волкер отметил, что предпосылками для такого развития событий являются появление “квазиисторического эссе” Путина, в котором он “поставил под сомнение легитимность Украины как независимого государства”, “фактически взятие под контроль” России безопасности Беларуси, приближение даты 8 декабря, когда исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза, “что Путин назвал величайшей трагедией ХХ века”, передачу власти в Германии и выборы во Франции, а также вывод войск США из Афганистана и желание Вашингтона сделать то же самое в Ираке и Сирии.

“Путин отреагировал на шаги президента Владимира Зеленского по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Виктора Медведчука (чьи дети являются крестными детьми Путина), прекратив официальные украинско-российские контакты”, – считает также экс-представитель Госдепа в Украине.

Он отметил, что бывший президент России Дмитрий Медведев также “напрямую напал на Зеленского и его команду”.

“Ничто из этого не означает, что Россия безповоротно готова к новому вторжению в Украину. Скорее, Путин готовит силы и аргументы, необходимые, чтобы дать ему возможность выбора; вариант, который был бы невозможен, если бы не были предприняты эти предварительные шаги. Действительно, наиболее вероятное объяснение событий состоит в том, что Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться”, – предполагает Волкер.

По его словам, тот факт, что Путин “собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России”.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

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