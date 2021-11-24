 

Группа «ГАЗ» заявила о возможном производстве водородных двигателей

24.11.2021, 16:18, Новости дня
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Группа «ГАЗ» планирует массовое производство газопоршневого двигателя, работающего на водородном топливе, это произойдет через 2,5 года, сообщил генеральный директор «Силовых агрегатов» группы «ГАЗ» Константин Рухани.

«Мы понимаем, что мы можем вывести серийную продукцию. <…> Через 18 месяцев мы выйдем уже с испытаний, где-то через 2,5 года мы выйдем на собственное производство данной продукции, на конвейер», – цитирует его ТАСС.

Отмечается, что конструкция двигателя на водороде будет похожа на конструкцию газопоршневого двигателя. По его словам, стоимость транспортного средства вырастет на 30-40%, если концепция будет реализована.

«Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива», – добавил эксперт. 



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