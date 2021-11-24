 

Штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах войдут в чеки ресторанов

24.11.2021, 15:52, Разное
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Глава Росалкогольрегулирования Дмитрий Медведев утвердил постановление, обязывающее предприятия общественного питания включать в раздел меню с ценами на алкогольные напитки сумму штрафа за их распитие в общественном месте.

Поскольку бары, рестораны и пивные являются общественными местами, согласно статье 20.20 КоАП РФ распитие алкоголя в них влечёт наложение штрафа от 500 до 1500 рублей с конфискацией предмета правонарушения. Сотрудники полиции также имеют право немедленно произвести утилизацию конфискованного алкогольного продукта. Условия возвращения бутылок нарушителю регламентируются отдельно.

Ранее чек ресторана и штраф приходилось оплачивать раздельно, из-за чего многие посетители забывали производить оплату в установленный срок. Также часто возникали сложности с подсчетом чаевых. Теперь же, оплачивая единый счет, клиенты смогут включать в него чаевые сразу и для официантов, и для полицейских, оформлявших протокол.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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