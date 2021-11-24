 

Штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах войдут в чеки ресторанов

24.11.2021, 15:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Росалкогольрегулирования Дмитрий Медведев утвердил постановление, обязывающее предприятия общественного питания включать в раздел меню с ценами на алкогольные напитки сумму штрафа за их распитие в общественном месте.

Поскольку бары, рестораны и пивные являются общественными местами, согласно статье 20.20 КоАП РФ распитие алкоголя в них влечёт наложение штрафа от 500 до 1500 рублей с конфискацией предмета правонарушения. Сотрудники полиции также имеют право немедленно произвести утилизацию конфискованного алкогольного продукта. Условия возвращения бутылок нарушителю регламентируются отдельно.

Ранее чек ресторана и штраф приходилось оплачивать раздельно, из-за чего многие посетители забывали производить оплату в установленный срок. Также часто возникали сложности с подсчетом чаевых. Теперь же, оплачивая единый счет, клиенты смогут включать в него чаевые сразу и для официантов, и для полицейских, оформлявших протокол.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Ленин должен зарабатывать для России на Западе

25.03 / Помощь России стала ключевым фактором в укреплении государственности ЦАР — турецкий эксперт

01.10 / Как из мягкой фланелевой ткани сделать уютный шарф на застежке. Он прекрасно подходит к разным образам и спасает от ветра и холода

27.12 / Собянин: москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19

26.08 / Эксперт по элегантности Анна Бей: “Сложная лексика и загадочность женщины могут оттолкнуть от нее большинство мужчин”

25.12 / Мнение: Умри, замри, не воскресай

06.02 / Издание The Drive впечатлено уникальными моторами российских Ту-95 «Медведей»

09.11 / Эксперты предостерегли от спешки при рассмотрении законов об изъятии детей

13.11 / Мнение: Путину не доложили?

09.04 / Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика