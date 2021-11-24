 

Мнение: О така херня малята! Страна здорового человека?

24.11.2021, 15:44, Разное
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Что можно сделать, когда в стране соблюдаются законы, а нефтяные деньги вкладываются в развитие (и в будущее) страны, а не в золотые ёршики Путина и дворцы Сечина в форме буквы «Ж».
Кто нам мешает произвести в своей стране нечто подобное, что бы это нечто работало во благо человека, а не кучки моральных уродов.
Но у России «особый путь», или это наш крест изначальный, и мы его будем нести очередное столетие?
Сцуко, ведь это просто, что грабли, ну почему у нас всё обычно делается через зад, не как у людей, всё с извращением и назло человеку!
Мы всё кричим что мол придёт время и русская культура спасёт этот мир.
Но никто не говорит от чего, и какие ценности она в него принесёт.
Если ценности сегодняшнего дня, то она этот мир погубит на корню.
Тогда что получается, мы в очередной раз наступая на одни и те же грабли, и в очередной раз получая этими граблями по своему лбу, в очередной раз спрашиваем себя — Что это?
При этом понимая что в принципе грабли тут ни при чем, а вся твоя поганая жизнь проистекает из истоков тех же самых моральных уродов из власти…
Так здесь пенять надобно только на самого себя, ибо избрал их туда Ты, какие могут быть вопросы.
Так что выходит, не надо роптать, живи ако скотинка, а ежели люди в иных странах сумели выстроить свою жизнь на человеческом уровне, там им тогда и карты в руки, им и благодать.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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