“Меня лишают радостей жизни”. Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника

“Я не заслужила такого унижения! Меня лишают радостей жизни. Я не могу обеспечить себе спокойную старость. Считаю, что суд должен дать мне спокойно провести остаток дней и дать мне умереть с тем, что у меня есть”, – расплакавшись, заявила Лоллобриджида.

Интересы актрисы в суде будет представлять бывший прокурор Палермо Антонио Ингрой.

ВИДЕОВидео: Rai / YouTube

В свою очередь, сын актрисы в интервью таблоиду Daily Mail заявил, что его мать попала под влияние своего 34-летнего помощника Андреа Пьяццоллы, который обманным путем пытается завладеть ее деньгами.

По словам Скофича, назначив опекуна для матери, он пытается защитить ее “от людей, которые хотят нажиться на ее доброте”. Сын знаменитости отметил, что с тех пор, как в жизни матери появился новый помощник, ему и членам его семьи было запрещено появляться в поместье матери.

Скофич подчеркнул, что первым неладное заметил внук актрисы Димитрий – он обратил внимание на то, что после того, как она начала сотрудничать с Пьяццолой, на различных аукционах стали появляться вещи из поместья Лоллобриджиды.

Контекст:

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии. Она прославилась после роли в фильме “Фанфан-Тюльпан” (1952) и картине “Собор Парижской Богоматери” (1956). В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. В 1957 году у них родился единственный сын Милко, названный в честь отца. В 1971 году супруги развелись. Милко Скофич погиб в 1979 году в автокатастрофе.

—