“Это как рэкет в 90-х”. Россия шантажирует Запад вторжением в Украину – Гордон

“Руководство страны нагнетает истерию и пугает нас российским вторжением. Сейчас что ни откроешь – русские войдут, русские войдут, русские войдут… Это абсолютная неправда, никакого сосредоточения исключительного российских войск на наших границах нет. Оно ничем не отличается от 2016-2017 годов по численности, по вооружению и так далее. Почему нагнетается эта истерия – она выгодна двум сторонам, Украине и России”, – заявил он.

Власти Украины, по мнению Гордона, используют ситуацию, чтобы отвлечь внимание от других вещей и сплотить людей вокруг опасности.

“Отвлечь внимание от скандала с вагнеровцами, от неудачной политики, от возможных веерных отключений энергии, от тарифов и так далее”, – пояснил он.

России же эта ситуация интересна, по словам журналиста, в частности, тем, что Россию устраивает слабое руководство Украины и Владимир Зеленский в качестве президента.

“Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб, и с ним просто вести дела. То есть, сохранение Зеленского уже хорошо для России. Второй момент – благодаря слухам, что Россия нападет, Россия сейчас будет выторговывать у Запада какие-то вещи, чтобы она не напала. Это как рэкет в 90-х – знаете, приходили к предпринимателям… создавали проблемы и за деньги их решали. Та же ситуация – создание проблем и решение их за что-то, ничем не отличается”, – объяснил Гордон.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году”. По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле называют сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и предполагают, что это “камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов Киева”. По версии Кремля, Украина готовится к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

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