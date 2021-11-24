На судью Арбитражного суда Москвы завели дело о взятке

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Российской Федерации Бастрыкиным А.И. 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

12 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение Кондрат к уголовной ответственности по ходатайству главы СКР. Против нее возбудили уголовное дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По версии следствия, Кондрат предложила рассматривающей дело о банкротстве коллеге 50 тысяч долларов за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот – непривлечении других.