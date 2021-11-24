Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?», – цитирует его РИА «Новости».

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила эту информацию.

«Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал глава государства.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.