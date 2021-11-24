Кабмин Украины расширил список лекарств для лечения COVID-19

“Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований”, – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что когда препараты выходят на рынок, производители уже имеют договоренности по поставкам, это обуславливает определенный дефицит.

“Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам”, – заявил премьер.

По данным нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства американской компании Pfizer. Об этом он написал в Telegram.

Контекст:

Спустя полтора года с начала пандемии специальных лекарств от COVID-19 не изобрели: при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

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