 

Кабмин Украины расширил список лекарств для лечения COVID-19

24.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований”, – пояснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что когда препараты выходят на рынок, производители уже имеют договоренности по поставкам, это обуславливает определенный дефицит.

“Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам”, – заявил премьер.

По данным нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства американской компании Pfizer.  Об этом он написал в Telegram.

Контекст:

Спустя полтора года с начала пандемии специальных лекарств от COVID-19 не изобрели: при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В Украине за сутки подтвердили 727 случаев COVID-19

29.03 / Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение

04.10 / Свитолина о выходе в четвертьфинал Roland Garros: Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут

29.12 / В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

10.08 / Минэнерго спрогнозировало позицию РФ на нефтяном рынке до 2040 года

18.08 / ЕС встревожили планы Турции по сейсморазвездке у греческих островов

03.03 / Жителей ЦФО предупредили о «гребне антициклона»

03.05 / США предъявили РФ претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»

20.03 / Ветерану Фортуне смягчили меру пресечения

21.04 / Global Times – РФ — большой белый медведь, которого Запад не в состоянии переварить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика