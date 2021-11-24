 

“Я одиноким никогда не был и не буду”. Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры

24.11.2021, 14:36, Новости дня
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“Она говорит – выбирай: или я, или [Кbевский] институт культуры. Никогда женщины не должны мужчинам ставить так вопросы. Я утром на мотоцикл, в ЗАГС – развелся и поехал в институт. Поэтому, женщины, не ставьте мужчинам “или – или”, потому что мужчина выберет то, что он хочет”, – рассказал он.

По словам Поплавского, с первой женой он прожил больше года.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

Его второй жена стала студентка библиотечного факультета института культуры Людмила, с которой он познакомился на дискотеке. Они расстались в 2009 году. 

“Нас ничего не связывало и мы расстались. Сегодня много мужчин и женщин мучаются друг с другом. Лучше развестись и быть счастливыми. Это моя позиция”, – отметил Поплавский.

По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.

Поплавский отметил, что сейчас состоит в отношениях, но имя своей возлюбленной не назвал.

“Я одиноким никогда не был и не буду. У любого нормального мужчины есть любимая”, – резюмировал он.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств. 

Поплавский был женат дважды. В 1982 году в браке с женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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