 

“Что за распущенность!”, “Все мужики слюной захлебнулись”. 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи

24.11.2021, 14:36, Новости дня
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Режиссер продемонстрировала декольте вблизи.

“Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус, а не просто голоден”, – написала она.

Локацию, в которой было сделано фото”, режиссер назвала “К истокам сексуальности”.

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Публикация от баи * рак оксана (@ksanabayrak)

“Что за распущенность!” – прокомментировала подписчица liudmila642.

“Дай, думаю, перестану быть хоть на чуть-чуть правильной”, – ответила ей Байрак.

“Вау! Все мужики слюной захлебнулись”, – написала shkrudnevavalentina.

Контекст:

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе.

Наиболее известные фильмы режиссера – “Женская интуиция”, “Зимний сон”, “Аврора”, сериалы “Позднее раскаяние”, “Ничто не случается дважды”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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