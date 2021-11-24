“Что за распущенность!”, “Все мужики слюной захлебнулись”. 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи
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Режиссер продемонстрировала декольте вблизи.
“Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус, а не просто голоден”, – написала она.
Локацию, в которой было сделано фото”, режиссер назвала “К истокам сексуальности”.
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“Что за распущенность!” – прокомментировала подписчица liudmila642.
“Дай, думаю, перестану быть хоть на чуть-чуть правильной”, – ответила ей Байрак.
“Вау! Все мужики слюной захлебнулись”, – написала shkrudnevavalentina.
Контекст:
Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе.
Наиболее известные фильмы режиссера – “Женская интуиция”, “Зимний сон”, “Аврора”, сериалы “Позднее раскаяние”, “Ничто не случается дважды”.
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