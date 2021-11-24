Авиадебоширов разрешили успокаивать средствами сдерживания

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов применять спецсредства против авиадебоширов.

Норму пропишут в Воздушном кодексе России, согласно нововведению, командир воздушного самолета сможет отдать членам экипажа распоряжение «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета», передает ТАСС.

Это же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия.

Правительству предстоит утвердить перечень средств сдерживания, а также порядок действий членов экипажа. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в РФ могут создать «службу воздушных маршалов». В их обязанности будет входить выявление потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши.