Песков объяснил важность переговоров Путина с Вучичем

Президент Владимир Путин 25 ноября встретится в Сочи с сербским коллегой Александром Вучичем, это будут важные переговоры с другом и союзником России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Сочи президент будет принимать президента Вучича. Это очень важные переговоры с нашим союзником, с нашим другом. Вы знаете, что наши отношения двусторонние носят особый характер, они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия: торгово-экономического, инвестиционного и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня», – передает его слова РИА «Новости».

«Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах – не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная», – добавил Песков.

Сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.

«Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать «страх», мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан», – сказал президент Сербии.

«Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения – не уверен в этом. Поэтому такое волнение», – отметил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет.