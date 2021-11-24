Скандалы: «Криминальное чтиво» по-рублевски

Эксперты обсуждают странности «уголовного дела», заведенного по факту кончины угольного олигарха Дмитрия Босова

Судя по публикациям в прессе, вдова экс-олигарха Дмитрия Босова не может получить американскую визу, чтобы поселиться в особняке в Беверли-Хиллз, приобретенного за 30 миллионов долларов. Но, в каком-то смысле, ей, возможно, повезло, что в американской визе было отказано. Российские СМИ сообщают, что из свидетеля по уголовному делу о доведении до самоубийства Дмитрия Босова его бывшая супруга может перейти в категорию подозреваемых.

По мнению политолога Николая Васильева, если бы Катерина Босов переехала жить в США, то узнав об этом, американская пресса стала бы ходить за ней по пятам. В Соединенных Штатах такие скандальные истории выходят в топы ведущих изданий. Например, О. Джей Симпсон долго был «героем» первых полос американских газет и теленовостей из-за дела об убийстве жены.

«Статус подозреваемой в деле о доведении экс-олигарха до самоубийства в США мог бы обеспечить российской бизнесвумен не меньшее внимание, чем к делу О.Джей Симпсона», — комментирует ситуацию эксперт.

По его мнению, в истории с самоубийством Дмитрия Босова такое количество подозрительных фактов, нестыковок и неясностей, что вызывает удивление отсутствие ажиотажа в российских СМИ по поводу столь неординарного события.

«Пресса выносит в заголовки похождения певиц, у которых ни голоса, ни слуха, а различные версии самоубийства крупного предпринимателя из списка «Форбс» почему-то освещаются весьма скупо. Лишь в некоторых публикациях российской прессы анализируются возможные мотивы доведения Дмитрия Босова до самоубийства и выдвигаются различные версии произошедшего. Здесь нам есть чему поучиться у американских СМИ, которые не только подробно освещают такие истории, но и умеют проводить собственные квалифицированные и очень громкие расследования».

Как известно, правоохранительные органы не комментируют следствия. Однако информация из открытых источников позволяет выделить целый ряд странностей в поведении вдовы олигарха.

В любом расследовании наибольшую ценность имеют вещественные доказательства, которые удается собрать на месте преступления. Значение для распутывания дела может иметь любая мелочь – от окурка сигареты до расположения предметов мебели в комнате и т.д. Современные криминалисты обладают возможностями по мельчайшим частицам эпителия или волоса человека, оставшихся на ткани, определить, кому они принадлежали.

По словам эксперта, складывается впечатление, что по какой-то странной причине столь дотошного исследования с места происшествия в особняке не проводилось. Не ясно, например, о том, как следствие отреагировало на тот факт, что молодая вдова избавилась от дивана, на котором Дмитрий Босов находился в ночь 6 мая 2020 года, когда его обнаружили с пистолетом.

Можно было бы объяснить такой поступок психологическими причинами и состоянием аффекта, если бы речь шла о чувствительной «тургеневской барышне». Но все, кто работал с Катериной Босов единодушно характеризуют ее как жесткую и хладнокровную женщину.

«У Катерины бульдожья хватка, она очень цепкая», — в частности, заявил в интервью «Форбс» один из членов совета директоров «Сибантрацита».

«Вспоминается эпизод из культового фильма «Криминальное чтиво», когда герой застрелил в машине человека, а потом пригласил «траблшутера» — специалиста по решению проблем. — Тот заставил персонажей в исполнении Траволты и Джексона до блеска отмывать машину от всех имеющихся следов. Может, и в российской истории мог быть свой «траблшутер», который посоветовал избавиться от дивана?» — задается вопросом эксперт.

Не меньшее удивление, чем поведение следователей, вызывает нотариус, которая выдала Катерине Босов справку о том, что она имеет право на так называемую «вдовью долю». Эта справка позволила ей объявить себя владелицей половины доли олигарха в компании «Аллтек» (43,285% акций). Однако нотариус «упустила» из виду тот факт, что Дмитрий Босов стал владельцем «Аллтек» до женитьбы на Екатерине Ястребовой в 2016 году. Поэтому на половину его активов вдова не имела никаких прав. «Дмитрий Босов создал бизнес задолго до брака с Катериной и акции были его личной собственностью, — заявил журналистам отец миллиардера Борис Босов. Наследники Дмитрия Босова подали в суд и выиграли дело.

Впрочем, даже после отстранения от руководства холдингом «Сибантрацит» Катерина Босов, по всей видимости, может иметь доступ к личным счетам и имуществу экс-супруга. Как писали СМИ, изначально в материалах уголовного дела фигурировала найденная в доме некая тетрадка с номерами счетов, которые Босов открывал для себя лично. Но потом эта деталь загадочным образом из дела исчезла.

«Можно только догадываться о том, насколько велика сумма личных средств Дмитрия Босова. На эти средства имеют право все наследники экс-олигарха, но до сих пор не могут получить к ним доступ. Остается надеяться, что российские правоохранители установят истину в этом деле», — резюмирует эксперт.