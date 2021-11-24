Ученые объяснили пользу смеха для мозга

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24.11.2021, 13:48, Разное
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Ученые после проведения исследования объяснили пользу смеха для головного мозга. По их словам, хорошее настроение способствует улучшению мыслительных способностей человека, поскольку происходит активизация кровообращения в определенных отделах органа.
Опыты проводили специалисты из Университета Кинки. В рамках них мужчины и женщины в возрасте 40-65 лет смотрели выступления юмористов. Результаты показали, что после смеха у испытуемых увеличилась быстрота реакции, улучшилась концентрация внимания и память. Участники могли без труда производить вычисления в уме, давали более точные ответы на вопросы.

Такого эффекта удалось достичь за счет активизации процесса кровообращения почти в три раза. Он происходил в лобных долях мозга.

Также во время смеха происходит очищение дыхательных путей, ускоряется кровоток головного мозга. Легкие в полной мере насыщаются кислородом, а это приводит к эффективному расщеплению жировых клеток. Смех положительно отражается на работе сердца, в частности, происходит полноценная тренировка сердечно-сосудистой системы.

Источник: govoritmoskva.ru



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