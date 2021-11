Специалист Мешер-Кокс рассказала о пяти способах разрушения тела человека после 50 лет

Меган Мешер-Кокс поведала порталу Eat This! Not that! 5 нездоровых способов жизни. Такое отношение к своему здоровью разрушает тело человека.

Обычно люди после 50 начинают замечать признаки старения на своем теле. Чтобы отстрочить негативные изменение нужно всего лишь начать вести правильный и здоровый образ жизни. Врач Меган Мешер-Кокс объяснила, что организм со временем начинает проявлять последствия нездоровых привычек. При ухудшении состояния начать можно с обычной консультации лечащего врача. Никогда не поздно вступить в русло здоровой жизни.

Доктором медицинских наук Мешер-Кокс выделены основные 5 способов, которые вскоре разрушат организм человека. Во-первых, употребление малого количества фруктов и овощей приводит к истощению запасов полезных минералов и витаминов. При низком содержании калорий эти продукты богаты на клетчатку, антиоксиданты, фитохимические соединения и другие полезные вещества. Доказано, что ежедневное употребление фруктов и овощей снижает риск развития рака, деменции и проблем с сердцем и сосудами. Во-вторых, очень важен режим дня. При недостатке сна организм недостаточно регенерируется, и это отражается на физическом и психическом здоровье. После 50 лет сокращается длительность глубокого сна, значит, в это время особенно нужно обратить внимание на свой режим.

Также доктор отметила, что недостаток физических нагрузок и малоподвижный способ жизни сопутствуют преждевременному старению. И последнее: одиночество негативно влияет на эмоциональную и психическую часть здоровья. Очень важно постоянно находить общение и поддерживать хорошие отношения с людьми.

Источник: www.mk.ru