 

Родители Жанны Фриске вновь судятся с Дмитрием Шепелевым

24.11.2021, 13:48, Разное
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Ольга и Владимир Фриске хотят возобновить суды с Шепелевым. Всему виной части квартир, которыми распоряжается бывший муж покойной Жанны Фриске.
Наследник Жанны Фриске получил по одной трети в каждой из двух квартир после смерти матери. Остальные части поровну принадлежат Ольге Фриске и Дмитрию Шепелеву. Год назад отец Платона рассказал о намерении продать свои части квартир. Родители певицы сразу же решили обратиться в суд и побороться за сохранение целостности спорного жилья.

Тогда суд стал на сторону телеведущего, но Ольга и Дмитрий Фриске не сдались и подали апелляцию. Сначала правовой орган не принял это заявление, но в Хамовническом районном суде рассказали, что недавно родители все же смогли добиться восстановления строка для подачи жалобы на итог в первом судебном заседании.

Адвокат Фриске заявил, что сейчас квартира стоимостью около 24 млн. рублей находится под арестом, значит, Дмитрий Шепелев не может распорядиться наследством певицы. О судьбе первого жилья ничего не известно. Об этом информируетГЛОБАЛМСК.РУ.



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