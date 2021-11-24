 

В сети показали фото со съемок нового клипа “Бумбокс”, в котором снялась бывшая возлюбленная Хлывнюка – модель Гоций

24.11.2021, 13:42, Новости дня
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На первом снимках фронтмен группы Андрей Хлывнюк запечатлен вместе с украинскими фехтовальщиками Владиславой Харьковой и Владимиром Станкевичем, которые снимались в ролике.

На одном из фото певец позирует вместе со своей бывшей возлюбленной, украинской моделью Натальей Гоций – она также принимала участие в съемках клипа.

https://www.facebook.com/boomboxfamily/posts/446231466858797

Контекст:

Хлывнюк – украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы “Бумбокс”. 5 ноября стало известно, что он развелся с женой, арт-директором издательства “Основы” Анной Копыловой. Пара зарегистрировала брак в 2010 году. У Хлывнюка и Копыловой есть двое детей – сын Иван (2010) и дочь Александра (2013).

Впервые о расставании пары стало известно в феврале этого года. Тогда журналистка “1+1” Соломия Витвицкая на камеру попросила у Хлывнюка комментарий на эту тему. Тот раздраженно ответил, что это не ее дело, и отказался отвечать на вопрос. Видео было опубликовано в Telegram.

Гоций снялась в последнем клипе группы “Бумбокс”, премьера которого состоялась 19 ноября. По словам Хлывнюка, без нее эта видеоработа не состоялась бы. 

Комментируя роман с Хлывнюком, Гоций заявила, что их роман начался уже после того, как музыкант расстался с женой. По словам модели, сейчас их отношения поставлены на паузу. Ранее Гоций была замужем за Русланом Нижником. У пары есть двое сыновей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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