 

“О-го-го”, “Какое тело!” Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова надела полностью прозрачное боди

24.11.2021, 13:42, Новости дня
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“Второй образ с нашей съемки. Я назвала его “Китана”, – написала она.

Для первого образа из этого фотосета певица снялась в смелой позе.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“О-го-го”, – прокомментировал подписчик romanov__drums.

“Какое тело!” – прокомментировала sucre_eclair.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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