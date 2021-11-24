“О-го-го”, “Какое тело!” Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова надела полностью прозрачное боди
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“Второй образ с нашей съемки. Я назвала его “Китана”, – написала она.
Для первого образа из этого фотосета певица снялась в смелой позе.
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“О-го-го”, – прокомментировал подписчик romanov__drums.
“Какое тело!” – прокомментировала sucre_eclair.
Контекст:
Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.
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