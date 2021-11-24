 

Сбившего в нетрезвом состоянии двух рабочих в Тюмени сотрудника СК задержали

24.11.2021, 13:32, Новости дня
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Сотрудник Следственного комитета в Тюменской области, подозреваемый в том, что в нетрезвом состоянии сбил на машине двух рабочих, задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о его увольнении по отрицательным мотивам, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

«Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК по отрицательным мотивам», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, в ночь на среду пьяный офицер за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского. Оба рабочих погибли на месте. По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха.



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