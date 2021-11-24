В Госдуме предложили запретить анекдоты о чукчах

В Госдуме предложили принять комплекс мер, способствующих улучшению межнационального диалога народов России. Помимо уже озвученных ранее инициатив, парламентарии сочли необходимым регламентировать нормы юмора и сатиры в отношении этносов, проживающих в национальных регионах РФ.

Одной из первых инициатив парламентариев может стать запрет на сочинение и цитирование коротких юмористических рассказов (анекдотов) о коренном народе Чукотки – чукчах.

«Вдумайтесь, насколько у нас нетолерантное государство к представителям народов, проживающих на нашей территории. Одно дело шутить про американцев или японцев, другое о представителях наших этносов. Чего только стоит поговорка «непрошеный гость хуже татарина» или вот анекдоты про чукчей гуляют ещё со времён моей советской молодости. А потом всё приходит к тому, что начинается с анекдотов, а заканчивается тем, что для этих народов полностью закрыты социальные лифты», – заявил депутат Гиви Ахвледиани.

Парламентарий предложил изъять все анекдоты о чукчах и других народах, проживающих на территории РФ, из всех интернет- и печатных изданий, а также не выпускать в эфир телепередачи с такими шутками. Также он считает необходимым создать министерство сатиры, которое будет отслеживать весь юмор в стране на предмет этнической толерантности.

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