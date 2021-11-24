Мнение: Письмо: “Красиво говорит”

В этом письме у автора громко тикают часики и есть мужчина, которого можно назвать подходящим, поскольку он предлагает ей жить вместе и рожать ребенка и предлагает это не под щипцами.

Автору хотелось бы заключить брак и, учитывая инициативы мужчины, в ее границах прямолинейно предложить ему сделать это. Мужчина либо согласится, либо попросит для начала пожить вместе и дождаться беременности. На второй вариант в ее случае тоже стоит соглашаться, в нем нет ничего унизительного. Это нормально, когда мужчины боятся жениться, не будучи уверенными, что семейная жизнь потечет без конфликтов и драм. Будь автор моложе, ей следовало бы предохраняться до брака, но в ее случае чем раньше наступит беременность, тем лучше.

То есть основная проблема автора решается достаточно просто. Надо начинать вить семейное гнездо и делать ребенка, причем независимо от того, насколько быстро мужчина согласится заключить брак и согласится ли вообще. В случае автора это не так важно, у нее есть хороший доход, ей нужен ребенок, и если мужчина будет считать ворон и не поторопится на ней жениться, он может и сам пожалеть впоследствии. Ей тут переживать не о чем.

Однако, как вы, наверное, догадываетесь, у автора бомбит корону. Она считает себя во много раз выше по ОЗ, чем мужчина, и ее очень задевает факт, что он медлит с предложением брака.

И она выбирает самый невыгодный путь. Она начинает придираться к тому, как живет мужчина, как он работает, как плохо развивается. Вместо того, чтобы найти плюсы в большом количестве свободного времени мужчины: он сможет заниматься ребенком, дав автору возможность не прерывать карьеру, она киснет и копит яд.

Она дает ему понять, что ее не устраивает в нем очень многое, она претендует на роль руководителя его жизни, и конечно мотивация мужчины к совместной жизни падает. Кто осмелится связать свою жизнь с мегерой?

Так ЗВ на короне мешает вам получать желаемое, друзья. Автор не рефлексирует, за что она злится и на что обижается, из-за этого ее скалки постоянно летят мимо границ и вредят ей.

Разбирайте это письмо подробно.

n_m_what

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, понять, какие действия будут лучшими в моей ситуации?

Мне 36 лет, родом из маленького города одной из стран русскоязычного мира. Из обычной семьи. Сейчас я чуть больше года живу в очень благополучной стране Западной Европы. Переехала по работе: меня пригласили возглавить стратегически важное направление в очень крупной и известной в мире компании. У меня высокий доход даже для этой страны – раза в три выше среднего здесь. В моей стране у меня есть хорошая квартира в столице, которую я сейчас сдаю. Здесь – в столице новой страны – снимаю просторную квартиру в красивом тихом месте в центре города.

Работу я свою очень люблю, она у меня хорошо получается, и поэтому, увлекаясь, я часто забываю про время и про другие дела. Я свободно говорю на трех, помимо русского, языках, сейчас еще учу язык новой страны, впрочем, без большого энтузиазма – я пока не чувствую, что хотела бы здесь остаться насовсем. 8 лет была замужем, около 5 лет в разводе.

Насколько я могу осознать, часть моей проблемы с моим нынешним мужчиной связана напрямую с ОЗ, хотя мы с ним вместе уже пол года, и я его люблю. Во всяком случае, значимость его для меня высокая.

А. 45 лет, он местный. Он из очень хорошей и обеспеченной семьи, в которой все занимаются бизнесом в сфере сельского хозяйства. А. единственный из всех 4х детей закончил колледж и не связал свою жизнь с бизнесом семьи. Он 4 года жил и работал в другой стране, пару лет назад вернулся домой, как раз перед пандемией. После этого бросил работу и занялся инвестированием в криптовалюту и другие рыночные инструменты. Работа у него была до того обычная – в области продаж. Сейчас доход у него для этой страны неплохой – точно не ниже среднего, но намного ниже моего. У него есть две купленные в кредит в качестве инвестиций небольшие квартиры, одна в центре столицы – в ней он живет, – а другая – в городе недалеко – ее он сдает. Он ездит на хорошей машине. Никогда не был женат, детей нет, серьезных отношений до меня у него тоже не было, хотя мне очень трудно в это поверить. Он очень хороший, нежный, заботливый и сексуальный.

Мы познакомились в Тиндере, и как-то все очень быстро закрутилось. Он признался мне в любви спустя буквально две недели. Я долго страдала от своих ярусов, несколько раз хотела его бросить, но в итоге все так и продолжается уже пол года. Мы редко расстаемся больше, чем с утра до вечера. Живем на две квартиры. За все время спали раздельно не больше пары ночей. Я знаю, что он меня любит.

Он давно и много раз предлагал мне переехать жить к нему, но я не хочу этого делать без предложения. В последний раз разговор об этом зашел совсем прямо: он спросил, когда мы будем жить вместе, я сказала, что я хочу семью и детей, и для меня это все идет вместе с браком. Хотя честно говоря предохраняемся мы так себе практически с самого начала.

Он сказал, что он хочет детей еще наверно до того, как мы пошли на первое свидание. И с тех пор повторял это не раз, и продолжает говорить всегда про наше будущее, и про то, как он обещает жить минимум до 96 лет, чтобы провести побольше времени со мной. И что я любовь всей его жизни. Он сразу познакомил меня со всей своей семьей, всегда ездит на все праздники только со мной. И в конце декабря мы купили билеты в мою страну – чтобы провести Рождество с моей семьей.

А. бездельничает уже 2 года. И хотя доход у него нормальный, меня раздражает то, что он не развивается, а фактически – деградирует. Он с самого начала обещал мне, что он планирует найти нормальную работу, в том числе и для того, чтобы иметь возможность копить деньги, а не только тратить. Но я вижу, что мотивации у него для этого нет, и он ничего особо не делает в этом направлении. Обычно он целыми днями болтается без дела и ждет, когда же освобожусь я, и шлет мне бесконечное множество смайликов и сообщений о любви.

Иногда – раз в неделю-две – он работает у своего брата разнорабочим и доставщиком мяса – когда тому нужны дополнительные рабочие руки и он просит помочь и платит наличными. У них такая договоренность. Тогда ему надо вставать в 5 утра и ложиться в 11. А я работаю до поздна, часто до 9 – из-за разницы во времени с другими офисами, да и вообще я так привыкла, и у меня такой ритм много лет. В моей сфере не получится быть на работе с 9 до 18, если есть амбиции в карьере.

И вот сейчас у нас очередной конфликт на этой почве. Его брат попросил его поработать все оставшееся до нового года время практически каждый день. Он со мной это не обсудил, а просто поставил перед фактом. И теперь он будет вставать в 5 утра ежедневно. Я сказала, что я, конечно, ожидала бы, что он со мной хотя бы посоветуется до того, как соглашаться. И что он знает, что я не могу регулярно ложиться спать в 11, у нас совершенно разный режим. В 11 я часто только выхожу из тренажерки домой. И вообще, вместо того, чтобы найти нормальную работу, он снова занимается ерундой.

Сегодня я осталась у себя в квартире. И не отвечаю на его “люблю, скучаю” – он как всегда делает вид, что конфликта нет и все как надо. А я думаю, что при всех его красивых словах и хорошем отношении ко мне, все-таки предложение он мне так и не сделал. Нормальная работа остается в плане точно так же, как и семья. По факту, мы пол года встречаемся – но реальных шагов к сближению он не делает, только красиво говорит. Или его предложение жить вместе – это то, на что я должна была соглашаться?

Уважаемая Эволюция, помогите мне, пожалуйста, понять, как не накосячить сейчас? Я принимаю, что мне, возможно, придется с ним расстаться, но права ли я перед любовью? Как мне правильно поступить в этом конфликте? Я не хочу терять свое время на неперспективные отношения.

Спасибо Вам!