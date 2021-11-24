Захарову поразил непрофессионализм министра энергетики США

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм даже приблизительно не знает, сколько нефти страна потребляет ежедневно, однако при этом США вмешиваются в энергетическую политику других государств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день. Даже примерно», – написала Захаров в своем Telegram-канале.

На видео, которое она прикрепила к записи, у главы ведомства поинтересовались, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, на что та сказала, что не владеет такой информацией.

«При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный Поток –2» необходимо вводить санкции. Сколько раз Вашингтон пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды», – отметила Захарова.

Дипломат заключила, что в США «так во всем». «О себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», – заключила представитель ведомства.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.