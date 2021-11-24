В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»

Слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», является аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.