Россия решила нарастить потенциал сил сдерживания из-за активности НАТО у границ

Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал «повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания».

«Сегодня заслушаем, как решаются эти задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой», – добавил министр.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют.