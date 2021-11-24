От чего зависит стоимость похорон – мнение эксперта

С похоронами, к великому сожалению, время от времени сталкивается практически каждый человек. И мало того, что потеря родных оборачивается для человека настоящим шоком, так ещё и цены в похоронных агентствах практически каждого более или менее крупного города в состоянии просто «добить». Даже удивительно, сколько в мире людей, готовых наживаться на чужом горе, так как очевидно, что ценники в этой сфере значительно завышены.

Подробнее процесс организации похорон расписан по данной https://егрс.рф/organizatsiya-pokhoron/ ссылке. Мы понимаем, что человек обычно гонит такие мысли от себя и верит, что ему это не пригодится. Однако специалисты все же советуют внимательно ознакомиться со статьей, так как из неё можно вынести массу полезных вещей.

Вообще стоимость организации похорон может зависеть от большого количества различных факторов. В частности, от места, в котором предполагается захоронить человека, так как в зависимости от кладбища стоимость размещения колумбария или могилы может довольно сильно различаться. Также важно отметить, что расходы на похороны и кремацию могут быть довольно разными, и второй вариант, разумеется, будет более дешевым. Хотя в первом случае может не иметься масса затрат, которые могут быть во втором. Так что здесь также все довольно индивидуально.

Разумеется, на стоимость влияет и цена гроба, а также прочих похоронных принадлежностей. И надо отметить, что разброс здесь действительно высок, так как стоимость нередко может отличаться на порядок. Имеются как весьма бюджетные варианты, так и совершенно невероятные по своей стоимости изделия, в целесообразности которых возникнут большие сомнения у подавляющего большинства. В этом случае всё рассчитано на покупательскую способность клиента, так как многие готовы тратить на это совершенно невероятные деньги.

К остальным расходам могут быть причислены услуги морга, стоимость аренды катафалка и бригады сопровождения, оформление документов и многое другое. В эту категорию также можно включить и затраты на организацию поминок, так как в этом случае ценовой разброс также довольно высок. И расценки на подобные мероприятия также завышаются в доброй половине случаев, а то и чаще.