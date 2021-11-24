Дочь и внук Нины Руслановой едва сдерживали слезы у гроба актрисы

Внук и дочь актрисы Нины Руслановой, находясь у ее гроба, едва сдерживали слезы. Церемония прощания со звездой фильма «Афоня» стартовала в Доме кино.

На траурной церемонии собрались родственники Руслановой, друзья и коллеги по цеху. Дочь очень тяжело переживает утрату близкого человека. Она молча стояла у гроба матери, предпочитая не произносить никаких слов.

Напомним, что Нины Руслановой не стало 21 ноября. Когда она находилась в больнице, у нее диагностировали пневмонию. Через несколько дней стало известно, что она вызвана коронавирусом. Когда Русланову перевели в другое междучреждение, дочь умоляла медиков, чтобы мать положили сразу в реанимацию. Она считает, что актриса умерла в результате халатности врачей.

Источник: teleprogramma.pro