 

Дочь и внук Нины Руслановой едва сдерживали слезы у гроба актрисы

24.11.2021, 12:56, Разное
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Внук и дочь актрисы Нины Руслановой, находясь у ее гроба, едва сдерживали слезы. Церемония прощания со звездой фильма «Афоня» стартовала в Доме кино.
На траурной церемонии собрались родственники Руслановой, друзья и коллеги по цеху. Дочь очень тяжело переживает утрату близкого человека. Она молча стояла у гроба матери, предпочитая не произносить никаких слов.

Напомним, что Нины Руслановой не стало 21 ноября. Когда она находилась в больнице, у нее диагностировали пневмонию. Через несколько дней стало известно, что она вызвана коронавирусом. Когда Русланову перевели в другое междучреждение, дочь умоляла медиков, чтобы мать положили сразу в реанимацию. Она считает, что актриса умерла в результате халатности врачей.

Источник: teleprogramma.pro



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