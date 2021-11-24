Жена Джигана заговорила о пятой беременности

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заговорила о пятом ребенке. На своей странице в социальной сети Instagram бизнес-вумен обнародовала фотографию из лифта в клиническом госпитале «Лапино».

Оксана Самойлова сначала предложила угадать, в каком месте находится. Мать четверых детей отметила, что с ним связано множество положительных воспоминаний. Потом она заявила, что в этом лифте фотографии обычно делают все беременные. Именно в «Лапино» Самойлова проходила УЗИ, когда была беременна дочерями Леей и Майей, а также сыном Давидом. Обследования при первой беременности, когда на свет появилась дочь Ариела, модель проходила в другом месте.

Самойлова заявила, что захотелось снова быть беременной. Она не исключила появление на свет пятого ребенка, но потом сообщила, что «это не точно».



Изображение взято с: Instagram @samoylovaoxana

К слову, брак Оксаны Самойловой и рэпера Джигана едва не распался после рождения четвертого ребенка. Долгожданный сын Давид появился на свет в США. Спустя несколько недель после этого радостного события рэп-исполнитель попал в рехаб. Оксана Самойлова заявила, что подает на развод, но параллельно помогала отцу своих детей вернуться к нормальной жизни. Позже пара объявила о воссоединении.