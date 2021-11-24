Facebook заблокировал страницу “Укртрансгаза”
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“Организовывать коммуникации – это как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми препятствиями. Например, вчера вечером была заблокирована страница “Укртрансгаза” в Facebook, и это на старте отопительного сезона”, – отметил он.
По его словам за последние шесть месяцев Facebook дважды блокировал страницу “Укртранснафты”.
“Это происходило после передачи в управление продуктопровода “Самара–Западное направление”, – уточнил Билявский.
https://www.facebook.com/bielawski.maksym/posts/2417316758398193
Контекст:
АО “Укртрансгаз” входит в состав НАК “Нафтогаз України”. АО обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них, отметили на сайте компании. АО владеет 12 подземными газохранилищами, расположенными по всей Украине. Их общая емкость составляет 31 млрд м3 .
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