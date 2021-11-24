Мнение: Продуманный конфликт

Рамзан Кадыров, пойдя на открытый конфликт с российской знатью второго эшелона и шакалами ротационных машин из медийной обслуги по вопросу об озвучивании национальности преступника, сделал очень умный и в определенном смысле изящный ход. Который может быть использован в будущем.

При любом отношении к Кадырову, нужно отметить, что среди российской знати это редчайшее исключение в плане ума и интеллекта. По сути, ему особо и разговаривать там не с кем — у нормального человека просто нет тем для общения с дебилами.

Так вот о конфликте, который, кстати, он же сам и инициировал. Что лишний раз говорит о его интеллекте: лучший кризис — это тот, который ты создаешь и управляешь им сам, не дожидаясь, что его создадут другие.

Дело явственно идет к развалу страны. Точка невозврата уже очень близко, и хаотизация всего российского пространства носит уже нескрываемый характер. И даже неважно — проектные это действия или складывающиеся объективные обстоятельства. Систему не просто лихорадит, она превратилась в гоночную машину, на которой Волк из мультфильма «Ну погоди» несется по дороге, теряя детали и целые узлы. Запас деталей не бесконечен, скоро выпадут последние, и тогда произойдет понятно что — большой «бум».

Именно в этот момент положению самого Кадырова, его клана и их интересов начнут угрожать те противоречия, которые пока прикрыты «стабильностью». Здесь целый комплекс — и внутренние, и внешние по отношению к Чечне. У чеченского руководства в силу специфики путинской «победы» в войне есть значительное преимущество перед всеми соседями в регионе — собственная отмобилизованная армия (не просто партизаны на тачанках, а полноценная, пусть и небольшая именно армия). Классического восточного типа, способная подавить внутренний мятеж и пойти походом на соседнего падишаха.

Но в момент краха (который становится всё более реальным) нынешней «стабильности» весь ресурс Кадырова потребуется ему под рукой. На месте. Для этого ему будет нужен конфликт с сюзереном, чтобы иметь повод отказать ему в силовой вассальной поддержке. Что не исключает того, что с бывшим сеньором Кадыров будет договариваться о такой поддержке — но уже на равных с ним условиях, не как вассал. И на своих условиях.

Конфликт создан очень своевременно. И достиг нужного накала. Теперь эту обиду можно предъявить в любой момент. Что опять-таки свидетельствует об уме Кадырова — адресатами своих обидных слов он сделал второразрядных петрушек, не имеющих собственного веса и мнения. А потому повода для конфликта с высшей знатью вроде как нет. Но когда придет время — претензии будут предъявлены Кремлю в целом. И можно будет начинать свою партию на своих условиях.

Я просто не вижу в России сегодня человека среди ее руководства, способного в два хода создать идеальные стартовые условия на случай экстремальной ситуации, не потеряв при этом ничего.

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