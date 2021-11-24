 

“Она не выходит на связь”. От Анны Калашниковой сбежала суррогатная мать

24.11.2021, 12:30, Разное
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Анна Калашникова хотела родить детей своему возлюбленному Ивану Семенову. Но из-за страха повторного выкидыша было принято решение воспользоваться услугами суррогатной матери. Казалось, скоро мечта Ивана и Анны осуществится, но произошло непредвиденное.

Исчезновение суррогатной матери

Суррогатная мать по имени Анастасия, вынашивающая для пары ребенка, просто сбежала. Женщина не появляется в специально арендованной для нее квартире и не выходит на связь. Калашникова отметила, что в целом она очень странно себя вела.

Но Анна все же догадывается о причине исчезновения Анастасии. Вполне вероятно, что женщина просто обманула Калашникову, выманив у той деньги. Ведь она пропала сразу после сдачи теста на материнство. Причем инициатором процедуры стал гинеколог, который связался с Анной. Настя же стала задавать ему странные вопросы, и у доктора возникли подозрения. В итоге выяснилось, что Калашникова не является биологической матерью плода, которого вынашивает Анастасия.

Семенов и Калашникова заплатили женщине большие деньги. За конфиденциальность Анна дала Анастасии три миллиона. Столько же обошлись бы сами роды. Плюс по сто тысяч в месяц артистка перечисляла женщине на съем жилья и еду.



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