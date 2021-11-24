Из постели – на весы: утренние привычки, которые приводят к появлению лишнего веса

Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения помогают поддерживать нормальный вес и снижают вероятность появления проблем со здоровьем. Однако это не единственные условия для сохранения хорошей фигуры. Некоторые люди совершают ошибки, которые незаметно приводят к накоплению лишних килограммов. Какие утренние привычки мешают им поддерживать себя в форме?

Недостаточное количество сна

Многие игнорируют важность ночного отдыха и готовы пожертвовать время, отведенное на полноценный сон, на что-то другое. Однако ночной отдых незаменим для поддержания хорошего самочувствия, работоспособности и стройной фигуры. Люди, которые спят больше шести часов в сутки, менее подвержены серьезным заболеваниям, чем те, кто этого не делает.

Отказ от завтрака

Это еще одна утренняя привычка, которая незаметно приводит к накоплению избыточного веса.

Завтрак обеспечивает тело необходимой энергией на первую половину дня. Его отсутствие вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови и приводит к повышению концентрации кортизола в организме. В результате человек становится менее устойчивым к воздействию стрессов и ему трудно сдерживать аппетит.

Контроль массы тела каждое утро

Любой тренер посоветовал бы своим клиентам не взвешиваться ежедневно сразу после пробуждения. Если результат этой процедуры огорчает человека, его мотивация снижается. Следует помнить, что в некоторые дни организм нуждается в большем количестве жидкости, усиленно накапливает ее. В эти периоды цифры на весах точно не будут соответствовать желаемому результату. Эксперты советуют контролировать массу тела раз в неделю или в месяц. В конце концов, вес – не самый значимый показатель. Важнее то, как человек ощущает себя в собственном теле.

Употребление большого количества углеводов

Вместо того чтобы съесть с утра булочку со сливочным маслом или сэндвич, лучше отдать предпочтение овсянке или каше из цельного зерна. Можно сделать бутерброд из черного хлеба с ломтиком авокадо и яйцом. Такой завтрак надолго обеспечит тело энергией. И не приведет к тому, что через некоторое время человеку снова захочется перекусить.

Отказ от употребления воды натощак

Это очень распространенная ошибка, которая нередко приводит к набору лишних килограммов. С утра многие стремятся побыстрее насладиться чашечкой горячего и ароматного кофе и забывают о том, что именно вода помогает поддерживать нормальный метаболизм. Поэтому эксперты советуют употреблять стакан жидкости комнатной температуры после пробуждения. Вода запускает обменные процессы и настраивает организм на правильную работу уже в начале дня.

Иногда для того чтобы ускорить процесс похудения и нормализовать вес, важно соблюдать простые правила. Эти советы помогут не только обрести стройную фигуру, но и сохранять хорошее самочувствие.