 

Газпром не получил платеж Молдавии

24.11.2021, 12:10, Новости дня
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Газпром все еще не получил текущий платеж за газ от Молдавии; 48-часовой срок до остановки поставок истекает в среду, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – цитирует ТАСС Куприянова.

Ранее компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.

До этого представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом. 



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