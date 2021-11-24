 

Детский омбудсмен оценила внесение поправок в Трудовой кодекс

24.11.2021, 12:10, Новости дня
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала хорошей новостью закрепленную законодательно возможность родителей четко регламентировать свой рабочий день.

«Очень хорошая новость: и одинокие, и многодетные родители, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, конечно, нуждаются в дополнительной защите и поддержке. Знаю, что и сейчас есть ситуации, когда работодатели идут навстречу своим работникам. К примеру, согласовывают одиноким мамам особые условия труда, и они могут уходить с работы чуть раньше, чтобы ребенок не оставался дома один в ночное или позднее время суток. Хорошо, если так. Но ведь многое может зависеть от позиции руководителя, от его принципиальности или нежелания принимать во внимание потребности работника. Да и устные договоренности – это не гарантия защиты прав. Именно поэтому важно, чтобы возможность родителей четко регламентировать свой рабочий день была закреплена законодательно и позволяла мамам, папам и опекунам на совершенно законных основаниях распределять свое время, руководствуясь в первую очередь интересами своей семьи и детей», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, привлекать к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, а также направлять в служебные командировки работников с детьми допускается только с их письменного согласия.

Изменения коснутся граждан с тремя или более детьми в возрасте до 18 лет, пока младшему из детей не исполнится 14 лет; россиян, воспитывающих детей до 14 лет без супруга; опекунов детей до 14 лет; родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом; родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.



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